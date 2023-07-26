Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Temmuz 2023 20:55
Astsubaylıktan Pilotluğa

Değerli arkadaşlar ve komutanlarım bu sene nasip olursa deniz astsubay myo ya gitmek istiyorum.2 tane merak ettiğim soru var cevaplarsanız sevinirim.

1-astsubaylıktan subaylığa geçişlerde kontejyan çok mu az?

2-astsubaylıktan subaylığa geçip deniz havacı olup pilot olabilirmiyim eğer olabilirsem astsubay myo da ne okumam gerekli


biochemical
Aday Memur
26 Temmuz 2023 21:41
Astsubaylıktan kara kuvvetlerine geçiş var diye biliyorum. Kontenjanlar az olur geçişlerde
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