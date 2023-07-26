Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Temmuz 2023 21:00
Kurumiçi gelir uzmanı meslekte ilerleme imkanları

Merhaba,

4 yıllık işletme mezunuyum. Bir vergi dairesinde vhki olarak çalışmaktayım. Meslekte 3 yılımı doldurduğumda uzmanlık sınavına girmeyi planlıyorum. Fakat aklıma takılan sorular var.

Meslekte uzmanlığımı aldıktan sonra en fazla hangi pozisyona kadar ilerleyebilirim?

Teşekkürler

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