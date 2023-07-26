KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Temmuz 2023 21:02
Üniversiteye atandım şimdi ne yapacağım?

Arkadaşlar merhaba 2023/1 merkezi ataması ile bir üniversiteye atandım, şimdi ne yapmam gerekiyor, gerekli belgeleri nereden öğrenebilirim, üniversitenin hangi kampüsünde vs olduğumu nasıl öğrenebilirim ki ona göre ev bakayım ve son olarak güvenlik soruşturması ne kadar sürer ve işe tahminen ne zaman başlarım? Yardımcı olabilirseniz sevinirim.


asdefvc
Aday Memur
26 Temmuz 2023 21:38

güvenlik soruşturması yok diye biliyorum üniversitenin duyurulur kısmını takip et orada gerekli evraklar ve falanca tarihe kadar şuraya müracaat edin diye yazıcak geçmiş duyurulara bakıp önceki alımda ne istemişler diye de bakabilirsin


Nuruhuda
26 Temmuz 2023 22:29

Çok teşekkür ederim

asdefvc, 1 saat önce

güvenlik soruşturması yok diye biliyorum üniversitenin duyurulur kısmını takip et orada gerekli evraklar ve falanca tarihe kadar şuraya müracaat edin diye yazıcak geçmiş duyurulara bakıp önceki alımda ne istemişler diye de bakabilirsin

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