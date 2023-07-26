Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Temmuz 2023 21:25
İşkura atananlar (125 büro personeli)

Merhaba arkadaşlar ne zaman işbaşı yaparız bilgisi olan var mı? Konyaya atanan arkadaşlar burada mı? :)

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