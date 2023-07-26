Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Temmuz 2023 21:38
Diyarbakır'a atanan arkadaşlar bakıcı

Arkadaşlar merhabalar Diyarbakır'a tayinimiz çıktı eşim subay ben dishekimiyim 5 aylık bı bebisimiz var bakıcı arıyoruz ama dışardan bulmak istemiyoruz lojmanda oturacagiz lojmanda bebek bakmak isteyen bı asker eşi var mıdır boşta acaba yardımcı olursanız çok seviniriz

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