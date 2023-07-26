Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Temmuz 2023 22:21
Görevde yükselme sınavı başvurusu

Selam arkadaşlar, ben sınav ödemem yaptım ama MEB ekranından başvuruyu yapmadım. Bir çaresi var mı:((

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