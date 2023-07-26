Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Temmuz 2023 22:41
Polsandaki rakamlar güncelmi

Polsandaki rakamlar güncelmi arkadaşlar. En son 15/04 / 2023 kesinti gözüküyor. Ücretsiz izinden döndüm. 7 aydır izindeyken de ödemeye devam ettim dışarıdan. 411 gösteriyor ama eksiklikler var sanirim

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