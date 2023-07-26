KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Temmuz 2023 22:54
Yeni atanana memura kredi verirler mi

MTA Zonguldak'a atandım istanbulda yaşıyorum kenarda bir birikmiş param yok daha önce kredi çekip ödememe durumum falan da olmadı zonguldak'a gidip ev eşya işlerini halledebilmem için kredi verebilecek bir banka var mı


E.Kayı Han
Editor
26 Temmuz 2023 22:56

Maaş aldığın bankaya başvur. Bi ihtimal verirler.

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