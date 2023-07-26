Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


26 Temmuz 2023 23:00
Çaykur'a atananlar için bilgilendirme

Çaykura bir önceki atamada yerleşen biri olarak yeni atanan arkadaşlara dilimiz döndüğünce bilgi vermek isteriz. herkese hayırlı olsun.


Hmzygtlr
Aday Memur
26 Temmuz 2023 23:29
Merhabalar hangi belgeleri nereye ve ne zaman vermemiz gerekiyor? Kira fiyatları nasıl? Merkezde miyiz yoksa ilcelere mi gidiyoruz?

ylmz-dgnn
Aday Memur
26 Temmuz 2023 23:37

belgelerle ilgili duyuru çaykurun kendi sitesinde duyurular kısmında yayımlanır. tahmini 2 haftaya duyuru gelir. siz günlük siteyi takip edin. istenen belgelerin teslimi için yaklaşık 3 haftalık bir zaman verilir ve postayla yollama imkanı bizde olduğu gibi sizde de olur diye düşünüyorum. kiralar tüm yurtta olduğu gibi burda da yüksek. merkezde olmanız neredeyse imkansız. ilçelerdeki herhangi bir çay fabrikasına verilebilirsiniz. görev yerinizi sizi buraya davet ettikleri gün genel müdürlükte öğreneceksiniz. öncesinde öğrenemiyorsunuz.

Hmzygtlr, 12 saat önce
Merhabalar hangi belgeleri nereye ve ne zaman vermemiz gerekiyor? Kira fiyatları nasıl? Merkezde miyiz yoksa ilcelere mi gidiyoruz?

Hmzygtlr
Aday Memur
26 Temmuz 2023 23:40
Gayet aydınlatıcı bir şekilde yazmışsınız cevaplarınız için teşekkür ederim. Bir sorum daha olacaktı. 9 Eylül de 1 ay bedelli askerliğim var onun için kuruma dilekçemi vermem gerekiyor.
ylmz-dgnn, 12 saat önce

belgelerle ilgili duyuru çaykurun kendi sitesinde duyurular kısmında yayımlanır. tahmini 2 haftaya duyuru gelir. siz günlük siteyi takip edin. istenen belgelerin teslimi için yaklaşık 3 haftalık bir zaman verilir ve postayla yollama imkanı bizde olduğu gibi sizde de olur diye düşünüyorum. kiralar tüm yurtta olduğu gibi burda da yüksek. merkezde olmanız neredeyse imkansız. ilçelerdeki herhangi bir çay fabrikasına verilebilirsiniz. görev yerinizi sizi buraya davet ettikleri gün genel müdürlükte öğreneceksiniz. öncesinde öğrenemiyorsunuz.


ylmz-dgnn
Aday Memur
27 Temmuz 2023 00:12

Bu konuda kurumu evrak tesliminden önce bilgilendirin. Ancak göreve başlamanız Ekim sonu Kasım başını bulabileceginden zaten bı sorun olmaz. Zira ben atama sonucundan tam 100 gün sonra göreve başladım güvenlik soruşturması yapıldığı için süre uzayabiliyor.

Hmzygtlr, 12 saat önce
Gayet aydınlatıcı bir şekilde yazmışsınız cevaplarınız için teşekkür ederim. Bir sorum daha olacaktı. 9 Eylül de 1 ay bedelli askerliğim var onun için kuruma dilekçemi vermem gerekiyor.

Oflui
Aday Memur
27 Temmuz 2023 09:09
Bilgilendirmeler için teşekkürler. Arkadaşlar genel müdürlük siteyi takip edin diyor. Ösym atama sonuçlarını bize bildirdiğinde bizde siteden duyuru yapacağız dediler. Herhangi bir süre vermediler.
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