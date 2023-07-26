caykura atananlar icin bilgilendirme

Merhabalar hangi belgeleri nereye ve ne zaman vermemiz gerekiyor? Kira fiyatları nasıl? Merkezde miyiz yoksa ilcelere mi gidiyoruz?

Merhabalar hangi belgeleri nereye ve ne zaman vermemiz gerekiyor? Kira fiyatları nasıl? Merkezde miyiz yoksa ilcelere mi gidiyoruz?