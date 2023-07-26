Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Temmuz 2023 23:08
İl Dışı İngilizce Antalya
Merhabalar. 4 senedir Antalya ya tayin deniyorum ama bu sene umutluyum inşallah 265 puanım var. Bu sene önceki seneler kadar seçici davranmadan yazıcam ama başka kimler hangi puanla isteyecek Bi görelim istedim. Herkes için hayırlısı olsun şimdiden :)

matematikogretmenii
Şef
26 Temmuz 2023 23:39
Ben 18bin TL kira ile tercih ediyorum.

sinelt
Daire Başkanı
27 Temmuz 2023 00:07
Çok mantıklı bir sebep gerçekten.
matematikogretmenii, 1 saat önce
Ben 18bin TL kira ile tercih ediyorum.
Toplam 2 mesaj

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