İl Dışı İngilizce Antalya

Merhabalar. 4 senedir Antalya ya tayin deniyorum ama bu sene umutluyum inşallah 265 puanım var. Bu sene önceki seneler kadar seçici davranmadan yazıcam ama başka kimler hangi puanla isteyecek Bi görelim istedim. Herkes için hayırlısı olsun şimdiden :)

Merhabalar. 4 senedir Antalya ya tayin deniyorum ama bu sene umutluyum inşallah 265 puanım var. Bu sene önceki seneler kadar seçici davranmadan yazıcam ama başka kimler hangi puanla isteyecek Bi görelim istedim. Herkes için hayırlısı olsun şimdiden :)