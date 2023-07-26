Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


26 Temmuz 2023 23:48
İstifa süreci

Kadrolu memurum, 2023/1 ile tcdd mühendis olarak atandım, kurumdan ne zaman istifa etmeliyim, evrak tesliminden sonra mı, yoksa şu an mı, süreç uzun sürüyormu? Tecrübesi olan biri varsa şimdiden çok tesekkür ederim.

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