KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


26 Temmuz 2023 23:54
2023/1 ataması bilgi

Arkadaşlar sozlesmeli hemsire olarak çalışıyordum 2022 sonunda sozlesmemi yenilemeyerek ciktim . Bu atamada sorun teşkil eder mi ?

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