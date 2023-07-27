Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


27 Temmuz 2023 00:34
Emet Eti Maden

2023/1 merkezi atamasından Emet Eti Maden'e mühendis olarak atandım. Genel işleyiş, iş şartları hakkında bilgi verebilecek var mıdır? Benim gibi atanan arkadaşlar yazarsa iletişimde olmuş oluruz

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