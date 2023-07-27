Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


27 Temmuz 2023 00:57
Akademisyen çiftlere aynı anda aylıksız doğum izni verilmesinde idarenin takdir yetkisi var mıdır?

Merhaba,

Ben ve eşim aynı devlet üniversitesinde akademisyeniz ve yeni doğan çocuğumuz sebebiyle aynı anda 24 ay aylıksız izne ayrılmak istiyoruz. Genel Tebliğ'de 'c) Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin, süreleri içerisinde her iki eşe aynı dönemde veya birbirini takip edecek şekilde kullandırılması mümkündür.' diye belirtiyor. Bu durumda idarenin takdir hakkı var mı? Bu soruma hiçbir yerde yanıt bulamadım yardımcı olabilirseniz sevinirim. Teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

2023 Mart DOÇENTLİK Başvuruları - Sorular, cevaplar, gelişmelerDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriMYO Dr.ögr.üyesi alım sorunsalı Akademisyen nasıl motive olurAkademik zam2019 akademik teşvik başvurusu (2023)2023 Akademik Kadro İzinleri3+1'in Son Senesinde Öğretim Görevliliğine GeçişTÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Araştırma BursuUbyt TUBITAK Ulakbim yayın teşvik

Sözlük

güne bir şiir bırak 1 etimek tatlısı 1 ödül 1 Çocukken evdeki görev dağılımındaki yeriniz 3 Her şeye kulp bulma hastalığı 1 ceviz yemek 2 Deprem 2 insan hayal ettiği müddetçe yaşar 2 televizyonda müzik kanalı izleme 3 kilo mu aldın sen 5

Son Haberler

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda DeğişiklikYargıtay üyeliklerine seçilme kararı yayımlandıSon 7 yıl içinde Memur, İşçi ve Esnaf'lık hizmeti olanlar için hangi kural işler?27 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıklarıİstanbul kavruldu: İşte megakentin en sıcak ilçesi

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark