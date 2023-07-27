Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Temmuz 2023 01:09
Ocak ayında En düşük memur maaşı 37.500 TL olmalıdır. 15.000 TL seyyanen +%15 oransal.

Ocak ayında En düşük memur maaşı 37.500 TL olmalıdır. 15.000 TL seyyanen +%15 oransal.

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