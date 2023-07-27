Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


27 Temmuz 2023 01:10
dogum iznindeyken atanma ve goreve baslayamama

Merhaba,

Aylıksız doğum iznindeyken Dr.Öğr.Üyesi olarak atandım ve bu süreçte yurtdışında bulunduğum için atansamda göreve başlayamadım ve yine bu süreçte ÜAK'tan doçentliğimi aldım. Doğum iznim bittiğinde üniversitemde Dr.Öğr.Üyesi olarak başlamamın önünde yasal bir engel var mı?

Teşekkürler

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