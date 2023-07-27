KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


27 Temmuz 2023 02:46
Ulaştırma bakanlığına atananlar 2023 1

Fethiye ulaştırma bakanlığına atanmışım bundan sonra süreç nasıl işeyecek ne yapmam gerekiyor?

Çok Yazılan Konular

2023/1 MuhasebeKPSS 2023/1 Atama SonuçlarıKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Üniversiteye atandım şimdi ne yapacağım?Merkezi atamaDHMİ, bilgisayar teknikeri almış hem de bir hayliDHMİ 2 yıllık2023/1Görev yeri ne zaman belli oluyor?KPSS 2024 e hazırlanırken özelde çalışmak

Sözlük

araba arkası yazıları 1 belma zerafeti 5 harun kolçak 3 müslüm gürses 2 joaquin phoenix 2 aklını almak 1 evdeki büyük pencereler 1 ortalama ömür 3 araba sürmek 3 Bir erkek gittiğinde 1

Son Haberler

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda DeğişiklikYargıtay üyeliklerine seçilme kararı yayımlandıSon 7 yıl içinde Memur, İşçi ve Esnaf'lık hizmeti olanlar için hangi kural işler?27 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıklarıİstanbul kavruldu: İşte megakentin en sıcak ilçesi

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark