KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


27 Temmuz 2023 03:14
Aöf 7 yıl şartı
Aöf sosyoloji bölümüne 2016 fa kayıt yaptım. Lakin 7 yıl bitti okulu bitiremedim. Bundan sonra ne olacak okula devam edebilir miyim. Yoksa atılır mıyım. 7 yılda bitirme şartı var mı

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