Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Temmuz 2023 04:01
Anlaşmalı evlilik

Elazığ'a tayin için, polis memuru (hanımefendi) detaylar için mesaj atabilirsiniz.

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıMazeret DilekcesiAkıl hastası sevki Vakifbank takipli müşteri tahsilatiEyt den emekli olan varmiJandarmanın Polis Yakınına GBT YapmasıTrafik cezası dışında polisin kestiği cezalar nereye ödenirEgm Fetö idari soruşturmaDeprem bolgesi afad odemesiPBS

Sözlük

tombiş 1 Bugün olanlar 1 Annem benim için 4 köyde daha dinç uyanmak 1 müslüm gürses 2 kültürel etkileşim 2 duvar yazıları 10 güne bir söz bırak 5 Burhan Altıntop 1 dış kapının mandalı 1

Son Haberler

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda DeğişiklikYargıtay üyeliklerine seçilme kararı yayımlandıSon 7 yıl içinde Memur, İşçi ve Esnaf'lık hizmeti olanlar için hangi kural işler?27 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıklarıİstanbul kavruldu: İşte megakentin en sıcak ilçesi

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark