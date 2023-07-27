Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Temmuz 2023 07:56
Hemşire Eğitim Mazeret Tayini

Hemşirelerin eğitim mazeret tayini yapabilmesi için hangi bölümleri kazanmış olması gerekiyor? Her yerde aradım net birşey bulamadım

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