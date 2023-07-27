Zimmetli eşyanın kaybolması

Kardeşim internetten emniyetin aynı marka ve model satılıyordu bir dönem tedarik edip sıkıntıyı ortadan kaldirabilirsin ama şu an hangi fenerler veriliyor bilmiyorum önceki verilenler nette aynısı bulunuyordu bu şekilde çok tedarik eden olmustu

Kardeşim internetten emniyetin aynı marka ve model satılıyordu bir dönem tedarik edip sıkıntıyı ortadan kaldirabilirsin ama şu an hangi fenerler veriliyor bilmiyorum önceki verilenler nette aynısı bulunuyordu bu şekilde çok tedarik eden olmustu