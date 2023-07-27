Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Temmuz 2023 08:16
Zimmetli eşyanın kaybolması

Herkese kolay gelsin. Emniyetten üzerimize kutusuyla el feneri zimmetlenmişti şimdi kutusuyla bulamıyorum. İlişik keseceğim teslim edecektim cezası nedir ya da yapabileceğim bişey var mı


Osmaniyeli808080
Aday Memur
27 Temmuz 2023 08:20

Güncel


pls.njdt
Aday Memur
27 Temmuz 2023 08:37
Kardeşim internetten emniyetin aynı marka ve model satılıyordu bir dönem tedarik edip sıkıntıyı ortadan kaldirabilirsin ama şu an hangi fenerler veriliyor bilmiyorum önceki verilenler nette aynısı bulunuyordu bu şekilde çok tedarik eden olmustu

Alemdarali
Daire Başkanı
27 Temmuz 2023 08:38
Zimmetleyen arkadaşlar firmadan fiyatını öğrenir ödersin sıkıntı olmaz yada bir arkadaşından alıp teslim edersin ona Parasını verirsin ben öyle yapmıştım
Osmaniyeli808080, 37 dk. önce

Güncel


Osmaniyeli808080
Aday Memur
27 Temmuz 2023 08:56

İnternetten baktım aynısını bulamadım bulursam öyle yapacağım teşekkür ederim

pls.njdt, 20 dk. önce
Kardeşim internetten emniyetin aynı marka ve model satılıyordu bir dönem tedarik edip sıkıntıyı ortadan kaldirabilirsin ama şu an hangi fenerler veriliyor bilmiyorum önceki verilenler nette aynısı bulunuyordu bu şekilde çok tedarik eden olmustu
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