Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Temmuz 2023 08:16
Okuloncesi ve çocuk gelisimi

Arkadaşlar ben sosyal bilgiler ogretmenligi mezunuyum ama atamadım. Size sorum lisans cocuk gelisimi okusam sosyal bilgilerden aldığım egitim dersleri formasyon gibi geçerli olup okul oncesi ogretmeni gibi atanabilir miyim. Çünkü formasyon kalkmış auzeften


matematikogretmenii
Şef
27 Temmuz 2023 08:43
Çocuk gelişimi diplomanızı ve transkriptinizi formasyon belgesi olarak gösterebilirsiniz diye biliyorum ama emin değilim

Entellektüelizm
Şube Müdürü
27 Temmuz 2023 08:49
Eğitim bilimleri mezunu isen atanırsın ama boşuna okuma. Önüne gelen lisans ve önlisans çocuk gelişimi okudu. Şuan çöp modunda bir bölüm.
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