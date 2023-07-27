Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Temmuz 2023 08:45
İcra

Merhaba abilerim devrelerim. Ziraat bankasından icralığım uyap vatandaştan kalan borcun 30.000 TL görünüyor banka hesabına girdiğimde vekalet ücreti eklenmemiş hali galiba 20.000 TL görünüyor. Bu borcu kapatmak istiyorum icra dairesine mi gitmeliyim yoksa bankaya mı herhangi bir indirim olur mu


PolisMemurDegildir
Aday Memur
27 Temmuz 2023 08:56

önce bankaya git bu işe bakan memurla görüş indirim yaparsa ödersin icrayada borcu yokturu getirirsin banka avukata icradan düşümünü yap der.. banka indirim yapmassa icra ile banka arasında ödemede fark olmaz. Banka indirim yapmassa avukatlada görüş (kendinden düşüm yapabilir ihtimaline karşı. Ama icra kesimin maaşta 1. sıradaysa indirim yapcağını düsünmüyorum zaten borcunu 3 kesmede alır )....direk icra dairesine gitmen uyaptaki rakamı değiştirmez.

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