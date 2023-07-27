Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


27 Temmuz 2023 08:48
4B den 399 a geçiş

İyi günler. MEB'de büro personeli olarak 2 aydır çalışıyorum. Merkezi atamayla 399 a mühendis olarak atandım. Ünvan farklı olduğu için geçmekte bir sıkıntı olmadığını duydum. Peki süreç nasıl ilerliyor? İlk etapta kurum evrak teslim duyurusuna çıkacak, evrak tesliminden 1-3 ay sonra (arşiv araştırması) işe başlatacaklarını sanıyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Aradıklarında mı istifa etmem gerekiyor, evrak tesliminden önce mi? Muvafakat almam gerekiyor mu, istifa yeterli mi? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler

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