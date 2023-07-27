Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


27 Temmuz 2023 09:16
Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek

sağlıklı yaşamla,gebeliği ve tüp bebeği nasıl aynı kategoriye koydunuz?

bakıp bakıp buradaki mantığı merak ediyorum

Bence bir mantık yok

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