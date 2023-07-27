Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Temmuz 2023 09:56
Kpss ile başka kuruma atanma süreci
Hafta sonu yapilan kpss sınavında 80 puan bekliyorum. Tercihler sonucunda atanmaması durumunda süreç nasıl olacak. İstifa etmem ve diğer kurumda başlama yapmam gibi ?

85200258
Genel Müdür
27 Temmuz 2023 10:03
Vallahi sen başka kuruma gecmelisin. Hatta forumu takip edip torpili olanlar bu arkadaşa torpil yaptırın. Biraz da diğer kurumlar düşünsün ;-)

YAŞAM SUYU
Aday Memur
27 Temmuz 2023 11:09
B.. s... g...t
85200258, 1 saat önce
Vallahi sen başka kuruma gecmelisin. Hatta forumu takip edip torpili olanlar bu arkadaşa torpil yaptırın. Biraz da diğer kurumlar düşünsün ;-)

&YuSuF&
Memur
27 Temmuz 2023 11:15
Kpss ile atanıp başka kuruma geçemezsin kurum onay vermiyor ancak kpss ile sözleşmeli memur olarak atanırsan istifa edip atandıpın kuruma başlarsın
Toplam 3 mesaj

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