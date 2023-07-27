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Editörler : Lanet


27 Temmuz 2023 10:02
Whatsapp la ilgili bir soru

bir şahsın profil resmini görüyorum

ama sürekli aktif olarak waatsapp ı kullandığı halde son görülmesi 14.07.2023 ve denemek için mesaj attım tek tik te kaldı

bu nasıl olur

resmini görmesem engelledi diyeceğim de resmi duruyor


E.Kayı Han
Editor
27 Temmuz 2023 10:23

Hileli wp kullanıyordur.


serpili
Başbakan Müsteşarı
27 Temmuz 2023 11:00

o nasıl oluyo ki programı filan mı var

Toplam 2 mesaj

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