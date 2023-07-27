Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Temmuz 2023 10:27
Maaş

Merhaba

Yeni atanan üniversiteside 4b teknisyen maasi ne kadar ? Robot 24 bin, bazı kişiler 27 bin diyor.

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