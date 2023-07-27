Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Temmuz 2023 10:30
Okul idaresinin dys den okula gelen her evrağı göndermesi

Arkadaşlar dysyi açıyorum 100 evrak, esas bana gerekli olanları da okuyamıyorum haliyle, bizimlehiç ilgisi olmayanlarıda gönderiyorlar, hepsini gördermek zorunlu mu tam olarak nedir olması gereken?


Gokhanınn
Memur
27 Temmuz 2023 10:35

Tüm öğretmenlere tebliğ edilmesi amacıyla gönderiliyor olabilir hocam.


Pelinin
Daire Başkanı
27 Temmuz 2023 10:37

Bilmiyorum belki öyledir

Gokhanınn, 47 dk. önce

Tüm öğretmenlere tebliğ edilmesi amacıyla gönderiliyor olabilir hocam.


RaSKaH
Daire Başkanı
27 Temmuz 2023 10:38

Dağıtım listesi oluşturulmalı. +Zümre grupları açılabilir. Bir-iki kişiyi ilgendiren örneğin hizmet içi eğitim kursunu tüm öğretmenlere yollamanın anlamı yok. Ya da kantin gelir takibi, tefbis, tkys den öğretmene ne ki..


denizyagmurr
Aday Memur
27 Temmuz 2023 10:43

Hepsini göndermeleri zorunlu değil hocam. Sizi ilgilendiren yazıları atarlar normalde. Ama eğitim öğretim, yarışma vs gibi yazılarda genellikle sizi ilgilendirmese bile tüm ogretmenlere duyurulması şeklinde yazıyor.


Pelinin
Daire Başkanı
27 Temmuz 2023 10:52

Ama bizim idare resim yarışma falan değil, herşeyi gönderiyorlar tamamen her şeyi

denizyagmurr, 39 dk. önce

Hepsini göndermeleri zorunlu değil hocam. Sizi ilgilendiren yazıları atarlar normalde. Ama eğitim öğretim, yarışma vs gibi yazılarda genellikle sizi ilgilendirmese bile tüm ogretmenlere duyurulması şeklinde yazıyor.


urkmez
Şef
27 Temmuz 2023 11:04

Doğrusu da budur hocam.


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
27 Temmuz 2023 11:07

İlçe Mili Eğitimlerde yapıyor aynısını; ilgili ilgisiz olup olmadık her yazıyı okullara gönderiyor. Belkide gözden kaçan birşey vardır diyedir.

Geçen bir yazı geldi; ilçedeki cep telefonu baz istasyonunun imarı yokmuş, belediye vodafone imar izni al demişmiş... vs. Eee, bize ne?

İlçedeki memurun ya okulu da ilgilendiriyorsa, ya tebliğ etmedim diye kabak benim başıma patlarsa diye herkese göndermesi olayı.

Okulda da aynısı; müdür veya yardımcısı tebliğ etmedik demesinler, gözden kaçan olmasın diye toptan her yazıyı göndermesi. Dingil; oku güzelce kimi ilgilendiriyorsa ona gönder.

Ben kesinlikle bunu yaptırmam. Yazı kimi ilgilendiriyorsa yalnız ona. Hatta yazının önemli kısmının da fotosunu alır whatsaptan atarım.

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