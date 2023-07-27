Okul idaresinin dys den okula gelen her evrağı göndermesi

İlçe Mili Eğitimlerde yapıyor aynısını; ilgili ilgisiz olup olmadık her yazıyı okullara gönderiyor. Belkide gözden kaçan birşey vardır diyedir.

Geçen bir yazı geldi; ilçedeki cep telefonu baz istasyonunun imarı yokmuş, belediye vodafone imar izni al demişmiş... vs. Eee, bize ne?

İlçedeki memurun ya okulu da ilgilendiriyorsa, ya tebliğ etmedim diye kabak benim başıma patlarsa diye herkese göndermesi olayı.

Okulda da aynısı; müdür veya yardımcısı tebliğ etmedik demesinler, gözden kaçan olmasın diye toptan her yazıyı göndermesi. Dingil; oku güzelce kimi ilgilendiriyorsa ona gönder.

Ben kesinlikle bunu yaptırmam. Yazı kimi ilgilendiriyorsa yalnız ona. Hatta yazının önemli kısmının da fotosunu alır whatsaptan atarım.