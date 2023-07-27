Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Temmuz 2023 10:36
Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?

Benim geçen ay 35 geldi. Bu ay muhtemelen 42 gelicek :(


Kagiş
Müsteşar
27 Temmuz 2023 10:48

Az harcamayı öğrenin lütfen!? Tasarruf yapmayı bilmeyen hatta sevmeyen bir toplum olduk!!

Kredi kartıyla ya da banka kredisi ile tatile gidilmez! 10 günlük tatil için 12 ay boyunca kredi ödemesi akla mantığa terstir!!

Maaştan her ay artırmanız ve bunu da bir kenara koymanız lâzım! Ben artıramıyorum, yetmiyor diyenler ise alışkanlıklarını, bireysel zevklerini gözden geçirmelidirler.


moideen
Daire Başkanı
27 Temmuz 2023 10:49

0 tl geliyor bana.


Pelinin
Daire Başkanı
27 Temmuz 2023 10:51

Anlıyorum sizi, ancak kaç lira geldiğini yazar mısınız rica etsem merak ediyorum?

Kagiş, 34 dk. önce

Az harcamayı öğrenin lütfen!? Tasarruf yapmayı bilmeyen hatta sevmeyen bir toplum olduk!!

Kredi kartıyla ya da banka kredisi ile tatile gidilmez! 10 günlük tatil için 12 ay boyunca kredi ödemesi akla mantığa terstir!!

Maaştan her ay artırmanız ve bunu da bir kenara koymanız lâzım! Ben artıramıyorum, yetmiyor diyenler ise alışkanlıklarını, bireysel zevklerini gözden geçirmelidirler.


fatih ç.
Genel Müdür
27 Temmuz 2023 10:53

Eve beyaz eşysından mobilyaya bir sürü mobilya aldım ve taksitlere böldüm doğal olarak ama yine de 20bin falan geliyor. Sizin ekstreyi merak ettm, 35bin liralık ne harcama yaptınız? Bu ay 42 bin lirayı nereye harcadınız? Aşırı özel değilse ekstreden bahseder misiniz nedir bu böyle?


Pelinin
Daire Başkanı
27 Temmuz 2023 10:54

Ekstrede değişik bir yey yok hocam, gıda benzin, kasko, trafik sigortası, giyim, bunlar yani değişik birşey yok

fatih ç., 29 dk. önce

Eve beyaz eşysından mobilyaya bir sürü mobilya aldım ve taksitlere böldüm doğal olarak ama yine de 20bin falan geliyor. Sizin ekstreyi merak ettm, 35bin liralık ne harcama yaptınız? Bu ay 42 bin lirayı nereye harcadınız? Aşırı özel değilse ekstreden bahseder misiniz nedir bu böyle?


Gokhanınn
Memur
27 Temmuz 2023 11:00

Bu ay muhtemelen 49-50 bini bulacak gibi..


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
27 Temmuz 2023 11:00

Benim 15-17 bin gibi geliyor. 2-3 bini standart taksitler.. 12-14 market v.s.

Bazı arkadaşların yorumları da ilginç; aynı bizim bakanlarımızın çiftçilere layık gördüğü hayat gibi; telefonun kötüsüne, arabanın kötüsüne, yaşantının kötüsüne layık görülmek.

Öğretmen iyi sayılabilecek bir telefon alabilmeli, iyi sayılabilecek bir evde oturabilmeli, 365 günün 350'sini çalışsada en azından kalan 15 gününü düzgün bir tatil yapabilmelidir.

Ekonomimiz kötü yönetiliyor, gerçekten de batırdılar bu kesin bir gerçek. Hiç dünyada da kriz var şu var bu var demeyin. Elalemin krizi %5-10 bizim 50-100...


moideen
Daire Başkanı
27 Temmuz 2023 11:04

Artık bu tür şeyler konuşmuyorum ben. Sızlanmanın bir anlamı yok, insanlar seçimini yaptı. Sonuçlarını hep beraber yaşayacağız.

Sevdim-Seni, 22 dk. önce

Benim 15-17 bin gibi geliyor. 2-3 bini standart taksitler.. 12-14 market v.s.

Bazı arkadaşların yorumları da ilginç; aynı bizim bakanlarımızın çiftçilere layık gördüğü hayat gibi; telefonun kötüsüne, arabanın kötüsüne, yaşantının kötüsüne layık görülmek.

Öğretmen iyi sayılabilecek bir telefon alabilmeli, iyi sayılabilecek bir evde oturabilmeli, 365 günün 350'sini çalışsada en azından kalan 15 gününü düzgün bir tatil yapabilmelidir.

Ekonomimiz kötü yönetiliyor, gerçekten de batırdılar bu kesin bir gerçek. Hiç dünyada da kriz var şu var bu var demeyin. Elalemin krizi %5-10 bizim 50-100...


fokyay
Memur
27 Temmuz 2023 11:08

23

Pelinin, 31 dk. önce

Anlıyorum sizi, ancak kaç lira geldiğini yazar mısınız rica etsem merak ediyorum?

Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Boşanmış bir ailedeki küçük öğrencinin yürek sızlatan hikayesiEş özrünü kaldırın ey bakanlıkDers saatlerinin kaç dakika olması gerektiğini düşünüyorsunuz?İller arası tayinde "depremzede öğretmenler unutulmasın!"yetkili sendika egitim kolunda isteklerini acikladiNeyi bekliyoruz hocam ?Sendikalara talebimdir.Doktora yabanci dil puani 50 gecerlilik suresi sınırsız olsunBüyükşehirlerde İl İçi Zorunlu RotasyonÖsym görevli ücreti

Sözlük

Annem benim için 4 ha şunu bileydin 2 oppenheımer 3 baba evi 2 bezzaz 1 Diaspor kristali 1 Seven sevdiğine kaçsın 2 Turkuazın içindeki mavinin yeşile oranı 2 Bir erkek gittiğinde 4 vizontele 2

Son Haberler

Anayasa Mahkemesi 300'den fazla başvuru için ihlal kararı verdi2023 YKS tercih kılavuzu yayımlandıİYİ Parti'den adres değişikliği yapan seçmenlere uyarıBakan Yumaklı, İzmir'in Kınık ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdiMerkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark