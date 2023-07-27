KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Temmuz 2023 10:50
Turizm işletmeciliği , konaklama işletmeciliği,turizm mezunu
Turizm işletmeciliği, konaklama işletmeciliği mezunlar bu formda toplanalım.bizlere kadro verilmiyor kimler ne durumda var mı devlete atanmak isteyen ?

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