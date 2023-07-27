Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Temmuz 2023 11:05
Enflasyon Beklentisi
Merkez Bankası tarafından yıl sonu enflasyon beklentisi %58 olarak revize edildi. Şuan %38 civarında

pomem1010
Memur
27 Temmuz 2023 11:08

Hiç bi zaman doğru çıkmadı en kötü yüzde 70 gelir ha gerçek çok daha fzla tabi


nrttn21
Aday Memur
27 Temmuz 2023 11:11
Öyle ama merkez Bankası ve Maliye bakanımız tekrardan güven kazanmak ve yatırımcı çekmek için gerçekçi rakamları açıklamaya çalışacaklardır tahminimce %58 i geçer diye düşünüyorum

nrttn21
Aday Memur
27 Temmuz 2023 11:13
Daha doğrusu tuikin açıklamasını isteyeceklerdir

konyamey
Memur
27 Temmuz 2023 11:19
Temmuz beklentisini acikladimi
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