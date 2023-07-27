Enflasyon Beklentisi

Öyle ama merkez Bankası ve Maliye bakanımız tekrardan güven kazanmak ve yatırımcı çekmek için gerçekçi rakamları açıklamaya çalışacaklardır tahminimce %58 i geçer diye düşünüyorum

Öyle ama merkez Bankası ve Maliye bakanımız tekrardan güven kazanmak ve yatırımcı çekmek için gerçekçi rakamları açıklamaya çalışacaklardır tahminimce %58 i geçer diye düşünüyorum