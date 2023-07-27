KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


27 Temmuz 2023 11:12

Çaykur'a atananlar
wp grubu için mesaj atabilirsiniz

Bu ankete 9 dakikada, 0 kişi oy kullandı

wp grubu için mesaj atabilirsiniz

Çok Yazılan Konular

2023/1 MuhasebeKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.KPSS 2023/1 Atama Sonuçları2023/1 atama sonuçları, şoförlük kazanan var mı?Üniversiteye atandım şimdi ne yapacağım?Merkezi atamaDHMİ, bilgisayar teknikeri almış hem de bir hayliKişisel verileri koruma kurumuDHMİ 2 yıllık2023/1

Sözlük

insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri 1 bezzaz 1 oppenheımer 3 hassasiyet 2 vizontele 2 güne bir söz bırak 5 kapı 1 joaquin phoenix 2 köyde daha dinç uyanmak 1 evdeki büyük pencereler 1

Son Haberler

Anayasa Mahkemesi 300'den fazla başvuru için ihlal kararı verdi2023 YKS tercih kılavuzu yayımlandıİYİ Parti'den adres değişikliği yapan seçmenlere uyarıBakan Yumaklı, İzmir'in Kınık ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdiMerkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark