Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**



Becayiş istiyor
27 Temmuz 2023 11:12
Tarım ve Orman Bakanlığı/Becayiş/Memur

Merhaba,

Erzurum'da çalışmaktayım. Geçtiğimiz Mayıs ayı sözleşmeliden kadroya geçtim. Ankara'da görev yapmakta olup, Erzurum'a gelmek isteyen "Memur" mesai arkadaşlarım var mı? Becayiş kısmında ilan verdim ancak buradan da iletmek istedim.

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