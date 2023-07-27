Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Temmuz 2023 11:13
Ne bu Mühendisler ?
Tüm forum bunların zırlamalı ağlamalı başlıklarıyla dolu. Diğer tüm memurlardan ayrı twitterda etkinlik oluştururken düşünecektiniz. Umarım hep böyle ağlama devam edersiniz

Yaman.Asker
Aday Memur
27 Temmuz 2023 11:18

öyle bir durum varsa o başlığı ve içeriğini okumazsın olur biter


Yaman.Asker
Aday Memur
27 Temmuz 2023 11:21

Bir Kamu Mühendisi olarak ağlama zırlama demeyelim insanların sıkıntılarını dile getirmeleri gayet normal. Aksi durum olsa zaten site sorumlusu uyarı yapar diye düşünüyorum.

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