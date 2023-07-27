Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


27 Temmuz 2023 11:25
Seyyanen verilen zam 1 Ocak sonrası emekli olacaklara yansır mı?

Merhaba, memura verilen 8000 küsür zam, hali hazırda emeklilere yansımadı ama Ocaktan sonra emeklilik işlemlerinde hesaplamaya dahil edilecek mi?


UfukBOZOK
Şef
27 Temmuz 2023 11:29
Hayır, maalesef.
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