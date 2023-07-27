2022/1 Merkezi Atamada atanarak gitmeyip sözleşmelide devam edip tekrar ne zaman merkeziye katılabil

Arkadaşlar merhaba , 2022 Kpss puanı ile 2022/1 merkezi atamada Kırıkkale Üniversitesine atamam yapıldı evrak tesliminden sonra güvenlik soruşturması süreci devam ederken aynı dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da sözleşmeli olarak atamam yapılınca Ankara'da ikamet ettiğim için Kırıkkale üniversitesine feragat yazısı göndererek işlemlerin yapılmamasını istedim. Şimdiki süreçte 2022 Kpss puanım ile tekrar merkezi atamaya katılabilir miyim tekrar katılmak için ne kadar beklemem gerekiyor bilgilendirirseniz sevinirim.

2023/1 Merkezi atama kılavuzunda;

Genel Yönetmelik gereği; KPSS-2022/2 yerleştirme işlemleri sonucu KPSS puanı ile herhangi

bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, 2022-

KPSS puanları ile bu yerleştirme işlemi için tercih yapamazlar.