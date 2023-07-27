KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Temmuz 2023 11:37
2022/1 Merkezi Atamada atanarak gitmeyip sözleşmelide devam edip tekrar ne zaman merkeziye katılabil

Arkadaşlar merhaba , 2022 Kpss puanı ile 2022/1 merkezi atamada Kırıkkale Üniversitesine atamam yapıldı evrak tesliminden sonra güvenlik soruşturması süreci devam ederken aynı dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da sözleşmeli olarak atamam yapılınca Ankara'da ikamet ettiğim için Kırıkkale üniversitesine feragat yazısı göndererek işlemlerin yapılmamasını istedim. Şimdiki süreçte 2022 Kpss puanım ile tekrar merkezi atamaya katılabilir miyim tekrar katılmak için ne kadar beklemem gerekiyor bilgilendirirseniz sevinirim.

2023/1 Merkezi atama kılavuzunda;

Genel Yönetmelik gereği; KPSS-2022/2 yerleştirme işlemleri sonucu KPSS puanı ile herhangi

bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, 2022-

KPSS puanları ile bu yerleştirme işlemi için tercih yapamazlar.

İbaresi vardı bu ne kadar devam edecek ne kadar süreyle katılamayacağım 2022 Kpss puanım ile merkezi atamaya bilen varsa bilgilendirebilirse sevinirim.


yeşilrussel
Aday Memur
27 Temmuz 2023 12:03

2024 puaniyla ataman olur ancak


konyamey
Memur
27 Temmuz 2023 12:07
Tercih yapabilirsin artık bende senin gibiydim gecen sene 2022/1 de atandım feragat dilekçesi verdim gitmedim bu atamada tercih verebildim atandım

konyamey
Memur
27 Temmuz 2023 12:22
2020 kpss puanını hükmü kalktığı için yeni kpss puanı 2022 ile tercih verebilirsin ama iyi arastir

mrtkl06
Aday Memur
27 Temmuz 2023 12:53

Umarım bende sıkıntı yaşamam 2023/2 yi bekleyelim bakalım kılavuzda belirtilir zaten diye düşünüyorum.

konyamey, 1 saat önce
Tercih yapabilirsin artık bende senin gibiydim gecen sene 2022/1 de atandım feragat dilekçesi verdim gitmedim bu atamada tercih verebildim atandım

Hatft443
Aday Memur
27 Temmuz 2023 12:59

Kadro katilleri bir araya gelmis

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