Ocak ayında memur enflasyon farkı ile %35-45 arası maaş zammı(güncellemesi) alacağını düşünüyorum.

Genelde çalışma bakanlığı merkez bankası enflasyon beklentisinin 2-3 puan üstünde zamlar veriyor toplu sözleşmelerde. Bu bağlamda 2024 için beklenen enflasyon %33 ise ortalama ilk teklifi totalde %35 olacak şekilde yapılır. Yani %20 ilk altı ay, %15 ikinci altı ay diye kümülatif artırılır diye düşünüyorum. Bu oran tabi ki kabul görmeyecek ve sonra revize edilerek en fazla %25 ilk altı ay %15 ikinci altı ay diyerek el sıkışacaklar diye düşünüyorum. Aslında bakarsan bu oransal zammın hiçbir kıymeti yok! Bu oransal zam sıfır olarak verilse bile enflasyon artışı ile memura verilecek oranın değişik bir versiyonda verilmesinden öteye gitmeyecektir. önemli olan diğer kazanımların verilmesidir.

Genelde çalışma bakanlığı merkez bankası enflasyon beklentisinin 2-3 puan üstünde zamlar veriyor toplu sözleşmelerde. Bu bağlamda 2024 için beklenen enflasyon %33 ise ortalama ilk teklifi totalde %35 olacak şekilde yapılır. Yani %20 ilk altı ay, %15 ikinci altı ay diye kümülatif artırılır diye düşünüyorum. Bu oran tabi ki kabul görmeyecek ve sonra revize edilerek en fazla %25 ilk altı ay %15 ikinci altı ay diyerek el sıkışacaklar diye düşünüyorum. Aslında bakarsan bu oransal zammın hiçbir kıymeti yok! Bu oransal zam sıfır olarak verilse bile enflasyon artışı ile memura verilecek oranın değişik bir versiyonda verilmesinden öteye gitmeyecektir. önemli olan diğer kazanımların verilmesidir.