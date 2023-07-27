Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Temmuz 2023 11:37
Ocak ayında memur enflasyon farkı ile %35-45 arası maaş zammı(güncellemesi) alacağını düşünüyorum.

Toplu sözleşmelerde memurun 2024 ocak ayında %15-25 bandında bir yüzdelik zam alacağını, 2023 Temmuz- Aralık enflasyon farkının ise minimum %18-25 bandında olacağını,

En kötü Ocak 2024 %15 zam +%20 enflasyon farkı ile toplamda %35 zam

Ortalama Ocak 2024 %20 + %20 Enflasyon farkı ile toplamda %40 zam

Diğer ihtimalde Ocak 2024 %25 zam +%20 enflasyon farkı ile toplamda %45 zam alacağını düşünüyorum.


volkanv38
Genel Müdür
27 Temmuz 2023 11:41

Merkez bankası enflasyon tahminini %58 olarak açıkladı. Eğer tahmin tutarsa (Genelde tahminin üzerinde çıkıyor) %24,45 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşmede %10 zam alırsak ocak zammı %36,9 olur. Tabi tüik in ne kadar enflasyon açıklayacağı çok önemli. Benim açıkçası toplu sözleşmeden pek umudum yok.


fakir.adam
Şube Müdürü
27 Temmuz 2023 12:38

katılıyorum. bencede %3,5-4,5 arası bir zam olacakdır.


genegel
Genel Müdür
27 Temmuz 2023 12:47

MB 2023 sonu için % 58 enflasyon beklentisi açıkladı. 2023 ilk 6 ay enflasyon %19.77.

2023 Temmuz-Aralık enflasyon beklentisi : % 32 civarı. Enflasyon farkı : % 24,45 (Zamlar 2024'ün sonuna kadar daha devam edecek muhtemelen ::/ )

2024 yılı için beklenti % 33 (bunun yüksek kısmı ilk 6 ayda çıkar muhtemelen) eşit dağılırsa, % 15 ilk 6 ay, % 15 2. 6 ay enflasyon çıkar.

2025 beklentisi % 15, o zmn da % 7 ve % 7.

Bu verilerle, toplu sözleşmede 2024 için % 15 + %15, 2025 için % 7 + 7 verilme ihtimalini görüyorum. Bu şekilde olursa 2024 ocakta enflasyon farkıyla %43 zam almış olacağız.


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
27 Temmuz 2023 13:00

Genelde çalışma bakanlığı merkez bankası enflasyon beklentisinin 2-3 puan üstünde zamlar veriyor toplu sözleşmelerde. Bu bağlamda 2024 için beklenen enflasyon %33 ise ortalama ilk teklifi totalde %35 olacak şekilde yapılır. Yani %20 ilk altı ay, %15 ikinci altı ay diye kümülatif artırılır diye düşünüyorum. Bu oran tabi ki kabul görmeyecek ve sonra revize edilerek en fazla %25 ilk altı ay %15 ikinci altı ay diyerek el sıkışacaklar diye düşünüyorum. Aslında bakarsan bu oransal zammın hiçbir kıymeti yok! Bu oransal zam sıfır olarak verilse bile enflasyon artışı ile memura verilecek oranın değişik bir versiyonda verilmesinden öteye gitmeyecektir. önemli olan diğer kazanımların verilmesidir.

genegel, 46 dk. önce

MB 2023 sonu için % 58 enflasyon beklentisi açıkladı. 2023 ilk 6 ay enflasyon %19.77.

2023 Temmuz-Aralık enflasyon beklentisi : % 32 civarı. Enflasyon farkı : % 24,45 (Zamlar 2024'ün sonuna kadar daha devam edecek muhtemelen ::/ )

2024 yılı için beklenti % 33 (bunun yüksek kısmı ilk 6 ayda çıkar muhtemelen) eşit dağılırsa, % 15 ilk 6 ay, % 15 2. 6 ay enflasyon çıkar.

2025 beklentisi % 15, o zmn da % 7 ve % 7.

Bu verilerle, toplu sözleşmede 2024 için % 15 + %15, 2025 için % 7 + 7 verilme ihtimalini görüyorum. Bu şekilde olursa 2024 ocakta enflasyon farkıyla %43 zam almış olacağız.

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