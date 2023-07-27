Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Temmuz 2023 11:47
2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.

Merkez Bankasının bugün açıkladığı enflasyon beklentisine göre 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde %33 civarında enflasyon farkı çıkacak. 2024 yılı enflasyon beklentisine göre de alacağımız ilk altı aylık zam %16 civarında olacak. Bu rakamlara göre %49 ve üstü şeklinde bir zam gelmesi gerekiyor.


'SWAT'
Genel Müdür
27 Temmuz 2023 11:55

Hesaplamada hata yaptım kümülatif hesap yapmak lazımdı o nedenle zam %40 ve üzeri şeklinde olacaktır


hulk-mustang
Memur
27 Temmuz 2023 12:02

Araba 5 milyon ev 10 milyon olur ne güzel


murat_326
Şube Müdürü
27 Temmuz 2023 12:16

Tuik ne derse o oluyor, merkez bankasının ki değil


fakir.adam
Şube Müdürü
27 Temmuz 2023 12:37

adam haklı. bencede %4-9 arası olacakdır.

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