KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


27 Temmuz 2023 11:49
Aöf 4 yıllık bölümler
Mütercim tercümanlık Almanca okuyorum açık öğretimden bir bölüm daha okumak istiyorum hangi bölümleri önerirsiniz

Çok Yazılan Konular

YKS Sıralamalar Hakkında.Ahmet yesevi uzaktan eğitim mühendislik kapatıldıDGS geçiş bilgi verir misinizTYT bölüm önerisi 244 puan 1.7k sıralamaSizce?DGS ve YKS sınavında OBP katkısıAskerliği uzatmak için üniversite kaydı yapıcam

Sözlük

anormal derecede sıcak hava 3 güne bir şiir bırak 1 Saudade 4 joaquin phoenix 2 harun kolçak 3 baba evi 2 Turkuazın içindeki mavinin yeşile oranı 2 kavanoz 2 bezzaz 1 insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri 1

Son Haberler

Karadeniz'de fırtına bekleniyorİstanbul'da kargoları usulsüz yükleyen çalışanların iş akdi feshedildiBakan Yumaklı'dan çobanlık yaparken hazırlandığı LGS sınavında 2'nci olan Muhammet'e tebrik500 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı açıkladıBalın kilogram maliyeti 127,21 lira olarak belirlendi

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark