KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Temmuz 2023 11:53
Öğretmenlik mezunu 4 yıllık çocuk gelişiminden atanabilir mi

Öğretmenlik mezunuyum yksye girdim 4 yıllık çocuk gelişimi bölümü okusam okul öncesi ögretmenliğinden atanabilir miyim


biochemical
Aday Memur
27 Temmuz 2023 12:10
Formasyon alırsın atanırsın

Nurkaram
Aday Memur
27 Temmuz 2023 12:30

Eğitim fakültesi mezunuyum tekrar mı almam gerekecek biliyor musunuz

biochemical, 1 saat önce
Formasyon alırsın atanırsın
Toplam 2 mesaj

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