Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Temmuz 2023 11:54
Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?

Mübaşirim 9 aydir memurum.kadroya gectim nisan ayında.kadroluyken istifa eden geri dönebilir mi?belli süresi var mi?


E.Kayı Han
Editor
27 Temmuz 2023 11:58

Geri dönmeyi talep etme hakkınız var ama genel olarak bakanlık kabul etmiyor. Olumsuz dönüş yapıyor.


umutXx
Aday Memur
27 Temmuz 2023 12:20

olumsuz dönüş yapma gibi lüksleri yoktur, eğer istifa edip yeniden işe dönme usulleri yönetmelikte değiştiyse, o zaman haklısın, aksi taktirde, konu mahkemeye taşınır, yine göreve iade yapılır. tabi süreç biraz uzar.

E.Kayı Han, 2 saat önce

Geri dönmeyi talep etme hakkınız var ama genel olarak bakanlık kabul etmiyor. Olumsuz dönüş yapıyor.


E.Kayı Han
Editor
27 Temmuz 2023 12:47

Aradan geçen süre içerisinde mevzuatta meydana gelen değişiklikler diye cümleye başlıyorlar. Bir sürü gerekçe sunuyorlar. İstifa eden müdür arkadaşın dönme isteğini kabul etmediler. Dava açtı o da red oldu.

umutXx, 1 saat önce

olumsuz dönüş yapma gibi lüksleri yoktur, eğer istifa edip yeniden işe dönme usulleri yönetmelikte değiştiyse, o zaman haklısın, aksi taktirde, konu mahkemeye taşınır, yine göreve iade yapılır. tabi süreç biraz uzar.


umutXx
Aday Memur
27 Temmuz 2023 13:19

hocam mesajı dışarıya kapatmışsınız, sorduğunuz soruya mesajı açarsanız yardımcı olabilirim.

E.Kayı Han, 46 dk. önce

Aradan geçen süre içerisinde mevzuatta meydana gelen değişiklikler diye cümleye başlıyorlar. Bir sürü gerekçe sunuyorlar. İstifa eden müdür arkadaşın dönme isteğini kabul etmediler. Dava açtı o da red oldu.

Toplam 4 mesaj

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