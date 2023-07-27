Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Temmuz 2023 11:55
Şanlıurfa'dan Mersin'e giden var mı ?

İller arası ile Şanlıurfadan Mersin?e tayini çıkan var mı acaba ? Evi ortak taşımak için soruyorum. İki taraf içinde uyguna gelir en azından.

https://wa.me/05455282324

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