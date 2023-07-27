Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


27 Temmuz 2023 12:21
DHMİ için

dhmi için hangi 2 yıllık bölümü (alım sayısı ve maaş koşulları olarak) tavsiye edersiniz? 95 civarı alabileceğimi düşünüyorum ve sizin Dhmi için hangi teknikerlik yükselişte olur?


dehame1990
Aday Memur
27 Temmuz 2023 12:24

Elektronik ATSEP...

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