İller arası tayin

Merhaba bu iller arası atama kurası neye göre yapılıyor bilen var mı? Kura mı çekiliyor yoksa hizmet puanına göre en yüksek olandan mı seçiliyor ?

Merhaba bu iller arası atama kurası neye göre yapılıyor bilen var mı? Kura mı çekiliyor yoksa hizmet puanına göre en yüksek olandan mı seçiliyor ?