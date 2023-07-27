KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Temmuz 2023 12:39
2023/1 Çaykur Ziraat Mühendisi olarak atananlar

2023/1 Çaykura ziraat mühendisi olarak atanan arkadaşlar ortak telegram grubu vs. varsa özelden iletişime geçebilir mi?

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