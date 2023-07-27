Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Temmuz 2023 13:12
Ocak 2024 te enflasyon farkı ve zam en az % 55

Ocak 2023 % 8... Temmuz % 6 zam alındı. İlk 6 ay Farkta % 13.77 alındı. Yani şu ana kadar düz hesapla % 28 zam alındı. Yılsonu % 58 olacaksa yine düz hesap fark %30 çıkacak. 2024 ocakta %25 zam verseler 30 da fark düz hesapla memurlar Ocakta en az % 55 civarı zam alacaktır.


beyazdag06
Aday Memur
27 Temmuz 2023 13:15
Yok hocam mevcut sendika ocak için %35 istemiş ama %15 bile alacaklarını sanmıyorum. %10toplu sözleşme +en az%25 enflasyon farkı olur bence
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