Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Temmuz 2023 13:13
Emeklilik Yaşı Tekrar 52 Olmalı

2010 yılında çıkarılan Başpolislik yasası ile emeklilik yaş haddi 52 iken 55 oldu.55 yaşın üst sınır olmalı 2010 yılından önce mesleğe girenler 52'ye gelince emekli olabilmeli.EYT olayının aynısı yaşandı yapılan bu haksızlıkla.Üst sınırı değiştirebilirsin ama alt sınırı niye değiştiriyorlar.Lütfen bunu da dile getirelim.Mahkemeye verenler olmuştu galiba bu konuyu

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