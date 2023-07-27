TKİ ( KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN) YENİ ATAMA

Arkadaşlar herkese merhaba selamlar, bu kurum bünyesinde çalışan varsa ya da afşin'de çalışan var ise bir kaç soru soracaktım yardımcı olabilirseniz sevinirim.

1-) Son zamlardan sonra ortalama memur maaşı ne kadar?

2-)Lojman vs gibi bir hak var mı ya da konteynır ( Deprem bölgesi olduğu için konaklama biraz sıkıntılı olabilir)

3-) Ek ödeme yan hak olarak ne gibi bir ücret alınıyor. ( Eğer varsa)

4-) Bu kurumda çalışan memurun görev tanımı nedir? Ne gibi işlerde çalışıyor. Çalışma şartları vs zorlu mu? Sahada aktif olarak çalışıyor mu yoksa arka planda ofis işlerinde mi çalışılıyor.

Yardımcı olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun.